سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بمحال الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، عند آخر انخفاض سجله سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات للبيع والشراء الأسبوع الماضي، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية، وعالميًا، استقرت أيضًا أونصة الذهب.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4365 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3820 جنيهًا، وبالمصنعية 3920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3274 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا الان

سعر الذهب اليوم عالميًا داخل بورصة الذهب العالمية، سجل 2656 دولارًا للأوقية.