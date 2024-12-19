عاجل - الرئيس السيسي: أقترح تقديم الدول مقترحاتها لتبنيها في الاجتماع المقبل

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البند الأخير على أجندة قمة الدول الثماني النامية، هو اعتماد البيان المشترك حول الأوضاع في فلسطين ولبنان الذي تم الإقرار والتوافق بشأنه خلال أعمال مجلس الوزراء أمس.

ووجه الرئيس السيسي، في  كلمته خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية، الشكر للوزراء والمفوضين على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذا التوافق قائلًا: "أقترح أن تقدم الدول مقترحاتها مكتوبة لسكرتارية القمة ثم تدرس المقترحات وإذا وافقت عليها قيادة الثماني يمكن تبنيها في الاجتماع المقبل، وفي ضوء ذلك يعتمد البيان المشترك".

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