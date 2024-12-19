لهذا السبب.. طلعت زكريا يتصدر التريند

تصدر الفنان طلعت زكريا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف ابنه الفنان الشاب عمر زكريا في لقاء تلفزيوني عن اخر أيام الفنان الراحل.

سبب تصدر طلعت زكريا التريند

كشف عمر نجل طلعت زكريا خلال لقائه في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان طلعت زكريا.

اللحظات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

وأكد عمر أنه في عام 2019 كانت حالة والده الصحية متدهورة، وقرر بيع سيارته كي يتمكن من توفير احتياجات الأسرة، بعد عزوف البعض عن منحه أدوارًا فنية بسبب مرضه، موضحا أن هذا القرار المفاجئ كان بعيدًا عن أنظار الجميع، لكنه كان يعكس رغبة والده الراحل في أن يظل الأب القوي، الذي يتحمل المسؤولية بكل حب ودون تردد.

اخر اعمال طلعت زكريا

كان آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى، بينما كان آخر أعماله كان فيلم « حليمو أسطورة الشواطىء» قبل رحيله بعامين، وتدور أحداثه حول شخصية حليمو التي يُجسِّدها الفنان «طلعت زكريا» والذي يعمل منقذًا على شواطئ إسكندرية ولكنه رغم ذلك لا يجيد السباحة ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية.

نبذة عن طلعت زكريا

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا، في 18 ديسمبر 1960 بمحافظة الإسكندرية، تميز بالأعمال الكوميدية، وتخرج في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية «الشخص» عام 1982 من إعداد الشاعر أمل دنقل.