عاجل - أجندة قمة القاهرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تعد القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، هي القمة الثانية التي تستضيفها مصر، وتمثل فرصة لتقوية التضامن بين الدول الأعضاء، وتعزيز مكانتها كقوة مؤثرة قادرة على تحقيق التوازن فى النظام العالمي.

وتتضمن أجندة قمة القاهرة، الأهداف الاقتصادية التالية: