ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدول الثماني النامية رغم انخفاض الصادرات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى 7.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.





الصادرات المصرية





بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى هذه الدول 3.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة في 2024، بانخفاض عن 3.7 مليار دولار في 2023.

تركيا تصدرت قائمة المستوردين بقيمة 2.6 مليار دولار، تلتها نيجيريا بـ 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا بـ 109.5 مليون دولار، وباكستان بـ 88.7 مليون دولار.

أبرز السلع المصدرة:

• لدائن ومصنوعاتها: 385 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية: 291 مليون دولار.

• أسمدة: 268 مليون دولار.

• خضروات وفواكه: 239 مليون دولار.

• حديد وصلب: 201 مليون دولار.





الواردات المصرية





ارتفعت واردات مصر من الدول الثماني إلى 4.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في 2023.

تركيا جاءت في الصدارة بـ 2.7 مليار دولار، تلتها إندونيسيا بـ 1.3 مليار دولار، وماليزيا بـ 578.7 مليون دولار.

أبرز السلع المستوردة:

• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية: 1.2 مليار دولار.

• آلات وأجهزة كهربائية: 585 مليون دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته: 566 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية: 335 مليون دولار.





تحويلات العاملين

• بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في هذه الدول 71.1 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 70 مليون دولار في 2021/2022.

• تصدرت تركيا القائمة بـ 30.1 مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ 18 مليون دولار.

• من جهة أخرى، سجلت تحويلات العاملين من هذه الدول إلى مصر 20.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 21.5 مليون دولار في العام المالي السابق.





الاستثمارات المشتركة

• ارتفعت استثمارات الدول الثماني النامية في مصر إلى 100.8 مليون دولار في 2022/2023، مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في 2021/2022.

• في المقابل، تراجعت الاستثمارات المصرية في هذه الدول إلى 939 مليون دولار من 1.2 مليار دولار.





الجالية المصرية





بلغ عدد المصريين المقيمين في الدول الثماني النامية 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023، وفق تقديرات البعثات الدبلوماسية.