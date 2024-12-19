جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تشارك في ورشة تطوير التعليم التكنولوجي بالإسكندرية

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جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ووفد من الجامعة في الورشة التعريفية لمنظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التي نظمها مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2024.

شهدت الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم والتدريب التكنولوجي، والدكتور عمرو سليمان، استشاري المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب رؤساء الجامعات التكنولوجية وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.

هدفت الورشة إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص لتطوير مهارات الطلاب، وخلق برامج أكاديمية مبتكرة في الجامعات التكنولوجية تواكب تطورات سوق العمل.

تضمنت الفعاليات عروضًا تقديمية حول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS)، ومعايير الجودة، ومنهجية إنشاء البرامج الأكاديمية، ومعايير اختيار الطلاب، بجانب استعراض دور مشروع "قوى عاملة مصر" في تعزيز منظومة التعليم التكنولوجي.

وأشاد الدكتور جمال تاج بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الجامعات التكنولوجية، معربًا عن تقديره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجهودها في تعزيز التعاون بين المدارس الدولية والجامعات التكنولوجية. كما دعا الشريك الصناعي للاستثمار في التعليم التكنولوجي كونه محركًا رئيسيًا للتنمية المستقبلية.

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