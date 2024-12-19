عاجل - الرئيس السيسي: قمة الدول الثماني النامية توصلت إلى مخرجات نتطلع لوضعها في موضع التنفيذ

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لجميع حضور القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية على روح التعاون والتضامن التي أبدتها الوفود المشاركة خلال أعمال القمة، وعلى دعمهم لرئاسة مصر لأعمالها، وهو ما أسهم في التوصل إلى مخرجات ملموسة نتطلع إلى وضعها في موضع التنفيذ.

وأضاف خلال كلمته خلال الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أن التحديات الجسيمة التي نواجها اليوم تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات لصياغة حلول ممكنة تسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهلنا، وإيجاد أدوات مبتكرة تدعم مسيرتنا التنموية، ما يحقق تطلعات شعبنا بالرخاء والعيش الكريم.