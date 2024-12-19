عاجل - الرئيس السيسي: منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا لدفع العمل المشترك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منظمة الدول الثماني النامية تتميز بثراء حضاري وثقافي وتنوع اقتصادي، وتمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين دولها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، استنادا إلى روح التعاون والتضامن والمصالح المشتركة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية: "أنني أعول عليكم جميعا خلال المرحلة المقبلة، للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة، أؤكد لكم أن مصر بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمنظمة، لن تألوا جهدًا في دعم أهداف المنظمة وإعطاء دفعة لعملها"، معلنا انتهاء أعمال القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية.