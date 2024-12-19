تعرف على كيفية الحصول على تصريح حفر لتوصيل المرافق للمباني القائمة بالجيزة

يسعى الكثير من المواطنين داخل محافظة الجيزة، للحصول على تصريح بالحفر لتوصيل المرافق (مثل الكهرباء، المياه، أو الغاز) لمبنى قائم.

وتوفر المراكز التكنولوجية، الخدمة بطريقة منظمة وسريعة عبر نظام الشباك الواحد، وخلال السطور التالية نوضح الأوراق المطلوبة، المعايير، والخطوات اللازمة للحصول على التصريح.

-المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:

1- صاحب الطلب:

يمكن للمالك أو وكيله الرسمي (بموجب توكيل رسمي موثق) التقديم.

2- الشروط:

عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة على العقار.

-المستندات المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومي (لصاحب الطلب أو وكيله).

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات يوضح تفاصيل المبنى.

-رسم كروكي يوضّح مسار الحفر المطلوب، ويُقدّم من الجهة المعنية (كهرباء، مياه، أو غاز).

-الخطوات والإجراءات:

1- تعبئة نموذج الخدمة: احصل على النموذج الخاص بالتصريح وقم بملئه بشكل دقيق.

2- تقديم المستندات المطلوبة: قدّم الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي.

3- دفع رسوم المعاينة: تسديد الرسوم المطلوبة لإجراء المعاينة.

-المعاينة الميدانية:

تقوم الإدارة المختصة بفحص الموقع.

-اعتماد القرار:

1- في حالة وجود مخالفات: يتم رفض الطلب من قبل رئيس الحي.

2- في حالة الموافقة: يتم تحديد الرسوم المطلوبة.

-دفع الرسوم النهائية: من خلال تسديد الرسوم المستحقة بالمراكز التكنولوجيا.

-استلام التصريح: بمجرد الدفع، تحصل على التصريح والبدأ الخدمة.

-أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين:

تمثل المراكز التكنولوجية، أحد الحلول المتقدمة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على خدمات حكومية متعددة عبر نظام الشباك الواحد، مما يُقلل من التعامل المباشر مع الموظفين، ويُحقق سرعة وكفاءة في الإجراءات.

-خدمات أخرى تقدمها المراكز التكنولوجية:

وإلى جانب تصريح الحفر، توفر المراكز التكنولوجية الخدمات التالية:

1- طلب ترخيص هدم العقارات غير الآيلة للسقوط.

2- ترخيص فتح محل تجاري أو صناعي.

3- تجديد رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

4- استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

5- طلب قيد اتحاد شاغلين.

6- التصالح على مخالفات البناء.

آخيرًا يجب التأكد من استيفاء كافة المستندات قبل التوجه إلى المركز التكنولوجي لتوفير الوقت والجهد، وفي حالة وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة على العقار، يجب تسويتها قبل تقديم الطلب.