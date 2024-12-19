رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على بيع إيفرتون لمجموعة فريدكين

الفجر الرياضي
إيفرتون
إيفرتون

أكملت مجموعة فريدكين، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، استحواذها على 8ر98 % من أسهم نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، لتضيف النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى استثماراتها التي تشمل أيضا فريق روما الإيطالي.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على بيع إيفرتون لمجموعة فريدكين

وتنهي هذه الخطوة فترة طويلة من الغموض في إيفرتون، بطل الدوري تسع مرات، والذي كان حاضرا دائما في الدوري الممتاز منذ عام 1954، ولكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ عام 1995.

ويترأس مجموعة فريدكين، دان فريدكين ونجله رايان، وللمجموعة استثمارات في صناعة السيارات، والترفيه، والضيافة، والرياضة.

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وحققت عائلة فريدكين ثروة من توزيع سيارات تويوتا في تكساس.

وسوف تتولى المجموعة إدارة النادي بعد الاستحواذ على أسهم فرهاد موشيري، المساهم الأكبر بالنادي.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه جرت الموافقة على عملية الاستحواذ.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي.

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رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على بيع إيفرتون لمجموعة فريدكين

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