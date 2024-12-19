عاجل - مبادئ منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.. السلام والحوار والعدل

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منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تتبنى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مبادئ السلام بدلا من الصراع، والحوار بدلا من المواجهة، والتعاون بدلا من الاستغلال، والعدالة بدلا من المعايير المزدوجة، والمساواة بدلا من التمييز.

وتسعى المنظمة منذ تأسيسها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين مواقف البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وتسعى إلى تنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي.

وتسعى المنظمة إلى توفير مستوى معيشة أفضل خاصة أنها تتسم بطابع عالمي وليس إقليمي.

مبادئ المنظمة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها مفتوحة لجميع الدول النامية، وحصلت على صفة المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما مكنها من تعزيز حضورها العام والاستفادة من الخبرات العالمية.

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