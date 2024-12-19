الداخلية توضح حقيقة وجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء

حوادث
المتهمة
المتهمة

نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وضبط القائمة على النشر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة). 
 

وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية خطف الشباب والفتيات تشكيل عصابي

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