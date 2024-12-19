أمطار وبرودة خلال الساعات المقبلة والأرصاد توجه 5 نصائح للمواطنين

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نقترب من فصل الشتاء مع تأثر شمال البلاد بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية بدأت اليوم الخميس 19 ديسمبر وتنتهي الجمعة 20 ديسمبر 2024.

الخميس 19 ديسمبر 2024

توجد أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، مع احتمالية تساقط حبات البرد على مطروح، واحتمال تشكل السيول في بعض المناطق.

كما يوجد نشاط ملحوظ في الرياح بسبب الهواء الهابط من السحب الرعدية.

أما بالنسبة للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا مساءً.

وبالنسبة للمحافظات الأخرى (القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، توجد أمطار خفيفة ليلًا.

طقس الجمعة 20 ديسمبر 2024

توجد أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وخليج السويس، فيما تكون خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف

الرعدية

. تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

• عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

• يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

• يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

. عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن فصل الشتاء 2024 يبدأ بشكل رسمي يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري وذاك بعد انتهاء فصل الخريف.

الشتاء الأرصاد أمطار أمطار رعدية حبات برد

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