عاجل - أبرز أهداف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8

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منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8

تأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، في إسطنبول، 15 يونيو 1997، وأعضاؤها هم مصر وتركيا ونيجيرها وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وباكستان وماليزيا.

وتتمثل أهداف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.

وتتبنى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، عدة مبادئ هي السلام بدلا من الصراع والحوار بدلا من المواجهة والتعاون بدلا من الاستغلال والعدالة بدلا من المعايير المزدوجة، والمساواة بدلا من التمييز، والديموقراطية بدلا من القمع.

وأهم ما يميز منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أنها منظومة عالمية وليست إقليمية، وعضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ.

تأسيس منظمة الدول الثماني النامية التعاون الاقتصادي دول الاعضاء أهداف المنظمة تحسين الاقتصاد العالمي تعزيز التجارة صنع القرار الدولى مستويات المعيشة مبادئ المنظمة السلام والحوار العدالة والمساواة الديمقراطية منظومة عالمية عضوية الدول النامية الدول الاعضاء تنويع العلاقات التجارية

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