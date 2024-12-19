يوم علمي للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة بالدقهلية

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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم فريق السموم بمديرية الشئون الصحية يومًا علميًا  للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة والبرتوكولات الحديثة المستخدمة فى العلاج

جاء ذلك تحت رعاية الد كتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتوراحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة

ضم التدريب نحو٦٠ من  الأطباء وأخصائي التمريض والصيادلة الاوائل من مستشفيات السنبلاوين العام وشبراهور المركزى وشبراسندى والمقاطعة

تولى أعمال  الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمى مسئول ملف السموم  حيث اشتمل على كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة والمبيدات الحشرية واللدغات علاوة على التسمم الغذائى والدوائى والتسمم بالمواد الكيميائية

إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة التسمم الغذائي البرتوكول الرعاية الحرجة الدكتورة نجلاء فتحي الشئون الصحية المبيدات الحشرية المواد الكيميائية مديرية الشئون الصحية مستشف مستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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