وكيل أوقاف الفيوم: نعمل على نشر الفكر الوسطي وتطوير الدعوة الدينية باللغات المختلفة

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع نخبة من الأئمة المتميزين من خريجي كليات اللغات والترجمة. 

جاء اللقاء، الذي عُقد اليوم الخميس، في سياق السعي لتعزيز دور الأئمة في المجال الدعوي ونقل صورة حقيقية ومشرقة للإسلام داخل مصر وخارجها.

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شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البارزة، منهم الشيخ عمر محمد عويس، مدير إدارة بندر أول بالفيوم، والشيخ محمد حسن، مسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، بالإضافة إلى الأستاذة أسماء عزمي محمد، المنسق الإعلامي بالمديرية.
أكد الدكتور الشيمي خلال اللقاء أن وزارة الأوقاف تعمل بتكامل لبناء الوطن وتعزيز الدور التنويري الذي يليق بمكانة مصر. وأشار إلى أن نشر الفكر الديني المستنير هو مسؤولية الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الفكر الديني والثقافة الإسلامية نتيجة التشويه الذي أحدثته الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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وأوضح أن الوزارة تسعى بقوة للانتقال من المنهج الوقائي إلى المنهج البنائي في الدعوة، مع التركيز على عمارة بيوت الله عز وجل، سواء من حيث الشكل المعماري أو المعنى الروحي.
وخلال كلمته، سلط الدكتور الشيمي الضوء على أهمية الترجمة في مجال الفكر الديني، موضحًا أن هذا الدور يتزايد مع الحاجة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي رُوجت ضد الثقافة العربية والإسلامية. 

وأشار إلى أن الترجمة الدقيقة والحكيمة تعد وسيلة فعالة لنقل القيم الإسلامية السمحة، مع مراعاة اختلاف الثقافات والمشاعر الإنسانية.

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كما دعا وكيل وزارة الأوقاف الأئمة المشاركين إلى استثمار إمكاناتهم اللغوية في إعداد محتوى دعوي متميز ينقل رسالة الإسلام المعتدل عبر وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في ترسيخ صورة مصر كمنارة للفكر الديني الوسطي.
اختتم الدكتور الشيمي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل مصدرًا للفكر الديني المستنير عالميًا، وأن مهمة العلماء هي البلاغ والإرشاد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

هذا الاجتماع يأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز التواصل الثقافي والديني، ودعم الكوادر المؤهلة لتقديم صورة حضارية عن الإسلام، إيمانًا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر في نشر قيم الاعتدال والسلام.

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