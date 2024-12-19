حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، على ضرورة التحرك الفوري لإزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار الجهود المستمرة لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها عصب الاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة متابعة جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، لحالات التعدي والعمل على إزالتها في المهد.

وأكد دياب على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على الأراضي الزراعية التي تعد دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

رغم وجود التشريعات التي تجرّم التعدي على الأراضي الزراعية، فإن الظاهرة ما زالت مستمرة، مما يهدد متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ويؤدي إلى تدهور إنتاجية هذه الأراضي.

هذا التدهور لا ينعكس فقط على الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، بل يؤثر أيضًا على صافي الدخل الزراعي ويزيد من العجز في الميزان التجاري الزراعي.

ضمن هذه الجهود، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، برئاسة المهندس إيهاب فايز، وبمشاركة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز الحماية، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بناحية الإعلام بحوض الوقف. تم إزالة تعدٍ بمساحة 8 قراريط، حيث شمل التعدي أسوارًا من البلوك وزراعة أشجار بازروميا.

تمت إزالة التعديات بشكل فوري، مع تحرير محاضر ضد المخالفين وتنفيذ القوانين والقرارات بشكل صارم.

دعوة للحفاظ على الأراضي الزراعية

تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي على المستوى القومي. وتتطلع الوزارة إلى تضافر الجهود للحد من التعديات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الاستراتيجية.

ختامًا، تؤكد وزارة الزراعة على أهمية وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق هذا الهدف القومي.