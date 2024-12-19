لاعب موناكو يوجه رسالة إلى دوناروما بعد إصابته المروعة

الفجر الرياضي
إصابة دوناروما
إصابة دوناروما

اعتذر العاجي ويلفريد سينغو لاعب موناكو لحارس باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما يوم الخميس، بعدما تعرض الدولي الإيطالي لإصابة بجروح خطيرة في وجهه إثر تصادم بين اللاعبين خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لاعب موناكو يعتذر لـ دوناروما

وتعرض دوناروما لجروح عميقة في الجانب الأيمن من وجهه استدعت وضع 10 غرز، بعدما اصطدمت قدم سينغو بوجهه في مباراة فوز سان جيرمان 4-2 في موناكو الأربعاء ضمن المرحلة السادسة عشرة.

وكتب سينغو على إنستغرام "أود أن أعتذر لجانلويجي دوناروما. ما حدث كان بالطبع غير متعمد، لكنني رأيت لاحقا أنه تعرض لإصابة خطيرة في وجهه".

وأضاف موجها كلامه مباشرة للحارس "أتمنى لك الشفاء العاجل".

لم يتمكن دوناروما من استكمال المباراة بعد التدخل، واستُبدل بالروسي ماتفاي سافونوف في الدقيقة 22.

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وأصدر نادي العاصمة بيانا قال فيه إن الحارس سيخضع "لفحوصات طبية الخميس وسيتعين عليه الراحة لأيام عدة".

وأظهر مقطع فيديو نشره سان جيرمان اللاعبَين وهما يتصافحان بعد المباراة، حيث قال دوناروما للاعب الإيفواري "كل شيء بخير، لا تقلق".

وعلى الرغم من الحادثة، لم يتلقَ سينغو بطاقة حمراء أو صفراء، حيث رأى الحكم، وفقا لقائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس، أن التدخل كان "جزءا من اللعب".

من جانب آخر، أعلن موناكو يوم الخميس أن مدافعه تعرض لإهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادثة.

وجاء في بيان النادي "يدين موناكو بأشد العبارات التعليقات العنصرية غير المقبولة التي استهدفت ويلفريد سينغو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة".

وأضاف البيان "هذا السلوك لا مكان له في الرياضة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو يتعارض تماما مع القيم التي يمثلها النادي".

إصابة خطيرة باريس سان جيرمان حارس باريس سان جيرمان دوناروما

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