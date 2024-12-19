رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد مراكز الخدمة والروافع بمنطقة غرب المحافظة

في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، جولة ميدانية شملت عددًا من مراكز الخدمة والروافع الرئيسية في مناطق غرب الإسكندرية.

بدأت الجولة بزيارة مراكز خدمة العملاء في منطقتي الورديان و6 أكتوبر، بالإضافة إلى فروع العجمي والساحل، حيث اطمأن على سير العمل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

كما تفقد المهندس جابر الروافع الرئيسية التي تشمل:

رافع المكس

رافع الدخيلة

رافع أبو يوسف

رافع 6 أكتوبر

رافع أبو تلات

رافع الكيلو 26

رافع الكيلو 21



وتهدف الجولة إلى متابعة كفاءة تشغيل المحطات والروافع، وضمان توافر الموارد اللازمة لاستمرارية تقديم المياه بجودة عالية. كما ناقش رئيس الشركة مع العاملين التحديات التي تواجههم، واستمع إلى مقترحاتهم لتحسين الأداء وتطوير الخدمات.

وأكد المهندس أحمد جابر على أهمية التواصل المباشر مع العاملين والمواطنين على حد سواء، مشددًا على التزام الشركة بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لتحقيق استدامة الخدمة. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الخدمات العامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

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