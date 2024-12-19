رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد مراكز الخدمة والروافع بمنطقة غرب المحافظة

محافظات
بوابة الفجر

في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، جولة ميدانية شملت عددًا من مراكز الخدمة والروافع الرئيسية في مناطق غرب الإسكندرية.

بدأت الجولة بزيارة مراكز خدمة العملاء في منطقتي الورديان و6 أكتوبر، بالإضافة إلى فروع العجمي والساحل، حيث اطمأن على سير العمل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

كما تفقد المهندس جابر الروافع الرئيسية التي تشمل:

رافع المكس

رافع الدخيلة

رافع أبو يوسف

رافع 6 أكتوبر

رافع أبو تلات

رافع الكيلو 26

رافع الكيلو 21


وتهدف الجولة إلى متابعة كفاءة تشغيل المحطات والروافع، وضمان توافر الموارد اللازمة لاستمرارية تقديم المياه بجودة عالية. كما ناقش رئيس الشركة مع العاملين التحديات التي تواجههم، واستمع إلى مقترحاتهم لتحسين الأداء وتطوير الخدمات.

وأكد المهندس أحمد جابر على أهمية التواصل المباشر مع العاملين والمواطنين على حد سواء، مشددًا على التزام الشركة بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لتحقيق استدامة الخدمة. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الخدمات العامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

 

IMG-20241219-WA0086
IMG-20241219-WA0086
IMG-20241219-WA0081
IMG-20241219-WA0081
IMG-20241219-WA0088
IMG-20241219-WA0088
استفسارات المواطنين أحمد جابر التواصل المباشر الخدمات العامة الخدمات المقدمة العضو المنتدب الرئيسية الخدمات المواطنين المهندس احمد جابر تطوير البنية التحتية جودة حياة المواطنين جودة عالية جودة الخدمات حياة المواطنين خدمة العملاء رئيس شركة مياة رئيس مجلس الإدارة رئيس الشركة رؤية الدولة مناطق غرب الإسكندرية منطقة غرب الإسكندرية

مواد متعلقة

بنسبة 40%.. محافظ الإسكندرية يعلن استمرار أعمال رصف شارع الترعة المردومة (صور)

وزارة الزراعة تنظم يومًا حقليًا لتوعية مزارعي القمح بترشيد استهلاك المياه بالعامرية في الإسكندرية

وكيل تموين الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمندرة

ندوة "الهوية الحضرية لمدينة بغداد وتهديدات التريف" بمكتبة الإسكندرية

تفاصيل زيارة سفير ألمانيا الجديد لمكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 180 ألف طن خلال 24 ساعة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين

عاجل - "مصر تصنع الحاضر وتبني المستقبل".. روعة التصميم وجوهر الحضارة في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أندية الدوري السعودي تتنافس على راشفورد

عاجل - قرار جديد من "CIB" بشأن شحن المحافظ الإلكترونية

المرج يحشد أسلحته لمواجهة النصر للتصدير بالدوري

تركيا على موعد للإطاحة بزعيم جماعة متمردة.. تفاصيل

نادي الزمالك.. عاجل تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا دوري نايل