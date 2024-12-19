السلطات الروسية تكشف هوية منفذ عملية اغنيال كيريلوف وتوجه له تهمة الإرهاب

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بوابة الفجر



كشفت وكالات إنفاذ القانون الروسية اليوم الخميس اسم المشتبه به في اغتيال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي الجنرال إيغور كيريلوف.

وقال مصدر لوكالة "تاس"، إن المتهم يدعى أحمد قربانوف وهو زائر من أوزبكستان، مشيرا إلى أنه تم اتهام قربانوف بموجب ثلاث مواد - 105 و205 و222 من القانون الجنائي الروسي (القتل والفعل الإرهابي والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة).

وقد أكدت لجنة التحقيق الروسية مقتل كيريلوف ومساعده جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في العاصمة موسكو صباح يوم أمس الثلاثاء.

وذكر مصدر أمني لـ RT أن قوة الانفجار، حسب البيانات الأولية، تراوحت بين 100-300 غرام من مادة "تي إن تي".

والفريق الراحل إيغور كيريلوف من مواليد عام 1970 (54 عاما)، والتحق بالقوات المسلحة الروسية عام 1987، حيث تخرج عام 1991 حائزا مرتبة الشرف من مدرسة كوستروما للقيادة العسكرية للدفاع الكيميائي، وشغل منصب قائد فصيل في المجموعة الغربية للقوات المسلحة، وبعد مغادرة الفصيل ألمانيا شغل مناصب متتالية في منطقة موسكو العسكرية، من قائد سرية إلى قائد لواء منفصل للحماية من الإشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حصل كيريلوف عام 2021 على لقب بطل العمل في روسيا و"النجمة الذهبية"، حيث تسلم الجائزة من وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو

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