الزراعة: متابعة ميدانية لمحاصيل الشتاء بالفيوم لضمان الإنتاجية والأمن الغذائي

نفذت مديرية الزراعة بالفيوم حملة ميدانية لمتابعة المحاصيل الشتوية، بقيادة عدد من قيادات القطاع الزراعي، بهدف ضمان جودة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات برئاسة الدكتور أحمد رزق، والدكتور أيمن حمودة، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات. وقد تم تنفيذ التعليمات الصادرة من الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، لضمان متابعة دقيقة للحقول الشتوية.

قامت المهندسة فايزة عبد المعبود، مدير إدارة المكافحة بالمديرية، بجولات ميدانية على الزراعات الشتوية، شملت تفقد حقول القمح والبطاطس بمركز أطسا، وتم خلال الزيارات تقديم الإرشادات للمزارعين حول كيفية العناية بالمحاصيل الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية تحسين الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي.

كما تضمنت الحملة متابعة آليات توزيع المبيدات والمخصبات الزراعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه المواد، للحفاظ على صحة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لدعم الزراعة المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية.

وأكدت مديرية الزراعة بالفيوم استمرارها في تنظيم حملات ميدانية دورية لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي.