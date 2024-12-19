رئيس جامعة أسيوط يهنئ هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس بالتهنئة لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، مشيدًا بأدائها لرسالتها المقدسة التي تتصف بالحيادية والنزاهة، ومواجهة الفساد المالي والإداري، كأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشارك الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، في الاحتفالية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية بهذه المناسبة وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيف من الوزراء، المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

وأشاد الدكتور دويب صابر بدور هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة، تعزز النزاهة والشفافية، والمسائلة، والتي أكد الدستور على أهميتها فى أداء رسالتها، في مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وشهدت الاحتفالية حضور؛ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامه الازهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرازق شعيب. رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام