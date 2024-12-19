حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يصل استاد القاهرة

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام سيراميكا.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب المباراة.

txt

آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

txt

عاجل.. شيكابالا يقرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي بعد الاتفاق مع إدارة الزمالك

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

استاد القاهرة الدولي استاد القاهرة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري الممتاز الزمالك

مواد متعلقة

النادي الأهلي.. أخر تطورات إصابات اللاعبين وموقفهم من مواجهة شباب بلوزداد

مواجهة جروس الأولى.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين

عاجل - "مصر تصنع الحاضر وتبني المستقبل".. روعة التصميم وجوهر الحضارة في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أندية الدوري السعودي تتنافس على راشفورد

عاجل - قرار جديد من "CIB" بشأن شحن المحافظ الإلكترونية

المرج يحشد أسلحته لمواجهة النصر للتصدير بالدوري

تركيا على موعد للإطاحة بزعيم جماعة متمردة.. تفاصيل

نادي الزمالك.. عاجل تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا دوري نايل