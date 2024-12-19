مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم فى بيارة صرف صحي بالمنوفية

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب اتنين آخرين إثر سقوطهم فى بيارة صرف صحي بقرية الماي التابعة لشبينةالموم بالمنوفية على الفور تم إبلاغ مركز شرطة شبين الكوم ونقلهم إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وأفاد مصدر أن أسماء مصابي ووفيات حادث سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والمتوفين هم: "محمد كارم، محمد رافت ٢٧ سنه، جمال مصطفي ٣٠ سنه، محمد رجب ٢٥ سنه".



والمصابين هم: "محمد سامي" 42 سنه من طنطا، وإسلام 32 سنه من قرية دكما.

وكان قد لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 أخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذة ولقى 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات