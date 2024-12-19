مديرية تموين الإسكندرية تضبط 57 مخالفة تموينية

قامت إدارة الرقابة بمديرية تموين، الإسكندرية، اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، أمانى حلمي رئيسة قسم صيانة الحبوب وخالد عوض وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشين الإدارة بعدة حملات تموينية أسفرت عن الآتى:

تحرير عدد 29 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 11 محضر عدم نظافة ادوات عجين

تحرير عدد 9 محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخبز



تحرير عدد 8 محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين

تحرير محضرين توقف مخبزين دون أذن مسبق من التموين

تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي لقيامه بالتصرف فى سلع تموينية كتالي:

741 كجم سكر تموينى

تحرير محضر تصرف لأحد منافذ مشروع جمعيتي لقيامه بالتصرف فى السلع التموينية الأتية:

664 كجم سكر تموينى

تحرير محضر لأحد البقالين التموينيين لقيامه بتجميع سلع تموينية كالتالى:

200 كجم سكر

300 كجم مكرونة

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق البلدي المدعم، وضبط المخالفات التموينية بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.