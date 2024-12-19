عاجل - الرئيس السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات

أخبار مصر
الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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