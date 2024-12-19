باحث: قمة مجموعة الثماني تجمع بين الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط (فيديو)

توك شو
خالد حمادة- مدير
خالد حمادة- مدير المنتدى الإقليمي للدراسات

أكد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، أن قمة مجموعة الثماني رغم طابعها الاقتصادي، إلا أنها ترتبط بشكل وثيق بالسياسة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطورات متلاحقة. 

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وأوضح "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الاثنين، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في غزة ولبنان خلال العامين الماضيين تؤكد على هذا الترابط.

دور الدول المشاركة في دعم الاستقرار الإقليمي

وأشار إلى أن الدول المشاركة في القمة تتمتع بثقل سياسي كبير، يجعلها قادرة على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستقرار. 

واستشهد بالدور المصري، الذي يتجاوز جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ليشمل المساهمة في حل أزمة الرئاسة اللبنانية، ومعالجة القضايا الاقتصادية في المنطقة.

القمة ودورها في رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي السياسي

وأضاف حمادة أن قمة مجموعة الثماني تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، من خلال اتخاذ قرارات تعالج التحديات الاقتصادية والسياسية. 

ولفت إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر مباشر على اقتصاد المنطقة، مشيرًا إلى أن المنظمة تلعب دورًا محوريًا في التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم الاستقرار والتنمية.

رسالة القمة للمنطقة

واختتم حمادة حديثه بالتأكيد على أن القمة ليست مجرد حدث اقتصادي، بل منصة لمعالجة الأزمات الإقليمية عبر نهج شامل يوازن بين الاقتصاد والسياسة، ما يعزز من قدرتها على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في الشرق الأوسط.

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