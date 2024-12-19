اجتماع بصحة الدقهلية لمناقشة مؤشرات الأداء بالمستشفيات خلال 3 أشهر

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صحة الدقهلية

عقد الدكتورأحمد البيلى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب العلاجى اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط العمل بالمستشفيات  وتحديثها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بالمتابعة الدورية لتحقيق جودة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى المؤشرات في الأداء والمساهمة فى إنجاح المنظومة الصحية بالمحافظة.


تناول الاجتماع عرض مؤشرات آداء العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية بمختلف المستشفيات  وتحديد نقاط القوة للعمل على إثرائها، وكذلك نقاط الضعف بكل مستشفى للعمل على حلها وتسهيل العقبات لجميع الفرق الطبية.


و شدد  وكيل الطب العلاجى  على ضرورة تلافى القصور في بعض  المستشفيات، موجها ً بالمتابعة المستمرة من الجهاز الإشرافي بالمديرية على جميع منافذ الخدمة، ومعالجة أي سلبيات قد تطرأ أثناء المرور.


وفي السياق ذاته  ناقش المجتمعون  تقارير المرور الإشرافية التصحيحية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات إيجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة.
 

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