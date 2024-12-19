انتشار لفرق الطوارئ لسرعة رفع تجمعات مياه الأمطار بمرسي مطروح

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طوارئ مجلس مدينة مرسى مطروح

انتشرت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح لسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار بالمناطق المتضررة من الأمطار، والتعامل الفوري مع الطقس الغير مستقر منذ صباح اليوم وسيارات ومعدات تعمل حتي الفترة مساء من خلال إدارة تحسين البيئة ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة والاستجابة لشكاوي المواطنين بأحياء مدخل المدينة من الكيلو 1 حتي الكيلو 4 بحي الزهور، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.  

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظرًا لحالة الطقس الغير مستقرة،بالإضافة إلي الاستجابة إلى لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة، وذلك في اطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة.

وأوضح جاب الله بإنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع والجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، لادارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بضرورة رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلنت مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الامطار.

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