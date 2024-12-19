محافظ الإسكندرية: أسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

شهدت اليوم أحياء وسط والجمرك والمنتزة ثان في الإسكندرية استمرار إقامة سوق اليوم الواحد وسط إقبال من المواطنين عليها، حيث أقيم السوق بميدان المندرة بحري، وبالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير على مدار يومي الأربعاء والخميس أسبوعيا.

وأقيم اليوم وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط الكائن بجراج سينما أمير بمحطة الرمل والذي يقام يوم الخميس اسبوعيا.

وتهدف أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلك ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة، من خلال ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه .

وتتواجد سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

،وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذه الأسواق المتنقلة تأتي استجابة لاستحسان وإقبال المواطنين، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتنظيم وإقامة أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع في العديد من الأحياء، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، ورفع العبء عن كاهلهم.

IMG-20241219-WA0107

IMG-20241219-WA0108

IMG-20241219-WA0112