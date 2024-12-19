وولفرهامبتون يعلن تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا

الفجر الرياضي
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

أعلن نادي وولفرهامبتون، يوم الخميس، عن تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لتولي مهام تدريب الفريق خلفًا لجاري أونيل.

وولفرهامبتون يعلن تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، وقع بيريرا عقدًا يمتد لـ18 شهرًا، في محاولة لتحسين نتائج الفريق والابتعاد عن خطر الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيريرا قد غادر تدريب فريق الشباب السعودي بعد أن أعلن نادي العاصمة عن فسخ التعاقد بالتراضي في الساعات الأولى من صباح الخميس. ويعد انتقاله إلى وولفرهامبتون خطوة هامة نحو تحقيق حلمه في العمل بالدوري الإنجليزي، رغم التحديات التي يواجهها الفريق في هذا الموسم.

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يحتل وولفرهامبتون حاليًا المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، أثر خوض 16 مباراة حيث حقق الفريق فوزين، وتعادل في ثلاث مباريات، بينما تعرض لـ11 هزيمة، سجل 24 هدف واستقبلت شباكه 40 هدف، 

 ومن المقرر أن يلتقى الولفر مع ليستر سيتي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الـ17 من الدوري.

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