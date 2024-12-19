أندية الدوري السعودي تتنافس على راشفورد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن ماركوس راشفورد أصبح أقرب للرحيل من البقاء في صفوف مانشستر يونايتد، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها.

وقال راشفورد، صاحب الـ27 عامًا، إنه مستعد لتحدٍ جديد في مسيرته الكروية، وجاء هذا التصريح بعد خروج اللاعب من تشكيل المدرب روبن أموريم أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بالبريميرليج.

تنافس أندية الدوري السعودي على راشفورد

ووفقًا لصحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي السعودية، مهتمة براشفورد.

كما ذكرت تقارير صحف «مترو» و«ذا صن» أيضا أن راشفورد يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، وذلك على الرغم من أن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة غير مرجح في هذا الوقت.

وعلق روبن أمويم، مدرب مانشستر يونايتد، على تصريحات راشفورد، وعندما سُئل عما كان سيفعله خلال مسيرته المهنية لو وجد نفسه في موقف مماثل لموقف المهاجم، فأجاب: «سأتحدث مع المدرب».

يذكر أن راشفورد يرتبط بعقد مع اليونايتد يمتد حتى صيف 2028، ويحصل على راتب أسبوعي قدره 325 ألف جنيه إسترليني.