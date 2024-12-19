القندوسي وزلاكة ضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

الفجر الرياضي
القندوسي
القندوسي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك، كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد بسام.
  • خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.
  • خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
  • خط الهجوم: فخري لاكاي.
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يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.
 

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