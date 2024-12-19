إنقاذ حياة 25 مريضًا بتبرع 11 متوفى دماغيًا بأعضائهم

السعودية
بوابة الفجر

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال الأسبوعين الماضيين في الحصول على موافقة أهالي 9 متوفين دماغيًا للتبرع بأعضاء ذويهم لصالح مرضى الفشل العضوي والتعاون في الحصول على تبرع متوفين دماغيًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أُنْقِذَت حياة 8 مواطنين بزراعة كبد لهم، وإنهاء معاناة 14 مريض فشل كلوي بزراعة كلى لهم، وإعادة النبض في جسدي مريضين بعد زراعة قلب لكل منهما، وتجديد الأمل لمريض بزراعة رئة له والاستفادة من 4 قرنيات لتتم زراعتها وتحسن حياة مرضى آخرين.

وأسهم 11 فردًا في إعادة البهجة والحياة لـ25 عائلة؛ مما يظهر تلاحم المجتمع وحب العطاء ومساعدة الآخرين، إذ تمت هذه العمليات بإشراف من المركز السعودي لزراعة الأعضاء وبالتنسيق مع كل من مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض وجدة، ومستشفى وادي الدواسر العام، ومستشفى الدمام المركزي، إضافة إلى مستشفى كليفلاند أبوظبي ومستشفى القاسمي بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن برنامج تبادل الأعضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بأن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع حسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة الإخلاء الطبي الجوي في نقل الأعضاء والفرق الطبية داخل وخارج المملكة.

وعبر عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعيًا الله -سبحانه- أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

 

 

الإمارات العربية المتحدة التعاون المشترك التعاون الخليجي الجهود المبذولة دولة الإمارات العربية المتحدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين

نادي الزمالك.. عاجل تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا دوري نايل

عاجل - "مصر تصنع الحاضر وتبني المستقبل".. روعة التصميم وجوهر الحضارة في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أندية الدوري السعودي تتنافس على راشفورد

عاجل - قرار جديد من "CIB" بشأن شحن المحافظ الإلكترونية

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ لنفض غبار خسارته الأولى والابتعاد بالصدارة

المرج يحشد أسلحته لمواجهة النصر للتصدير بالدوري