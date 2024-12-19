رئيس وزراء بنجلاديش يلقي محاضرة عامة في رحاب الأزهر

يُلقي السيد/ محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش، والحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٦، بعد قليل، محاضرة عامة، من رحاب الأزهر الشريف، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور أ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية، وجموع من طلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف.



ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربطه ‏ببنجلاديش، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر في نشر قيم الاعتدال والوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى حرصه على تقديم الرعاية الكاملة لطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف وتزويدهم بالعلوم الأزهرية التي تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم.