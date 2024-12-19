المصري يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود بالدوري

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فريق حرس الحدود، دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري لـ11 نقطة ويتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري  بينما يحتل حرس الحدود المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل المصري في هذه المواجهة كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد  ،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي  ، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

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بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود مكون من:محمد سيحا  لحراسة المرمى، ابراهيم عبد الحكيم،  كواسي ايسو، تريزور  ، حازم العسكري  لخط الظهر، محمد مجلي، محمد الدغيمي، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمود ممدوح  ، فوزي الحناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عبد الرحمن جودة.

وأدار هذه المباراة طاقم التحكيمي  كل من  ابراهيم محمد  حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ونور الدين سعيد كمساعدين، بالإضافة إلى نور سمير حكمًا رابعًا، فيما يتولى  مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبد الفتاح.

الجولة الخامسة الدوري الممتاز الدوري الممتاز المصري المصري وحرس الحدود المصري المصري البورسعيدي

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