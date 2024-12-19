بعد فتحها من جديد.. ماذا تعرف عن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم؟

جامعة القاهرة فرع الخرطوم، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الملحقية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم، التي أغلقتها السلطات السودانية منذ عام 1993، لم يتم استئناف أعمالها بعد.

وأوضحت الملحقية في بيان رسمي أن لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي في السودان ومصر عقدت عدة اجتماعات خلال السنوات الأخيرة، توصلت من خلالها إلى تفهمات متقدمة بشأن إعادة فتح الجامعة.

ومع ذلك، أكدت الملحقية أن الأوضاع الأمنية الراهنة والظروف الناجمة عن الحرب حالت دون استئناف عمل اللجنة، ولم تصدر السلطات المختصة في السودان قرارات رسمية بشأن فتح الجامعة حتى الآن.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أي إجراء متعلق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم سيظل معلقًا إلى حين صدور قرارات رسمية من الجهات المختصة.

جامعة القاهرة فرع الخرطوم: تفاصيل إعادة افتتاح الفرع بعد سنوات من التوقف

أبرز ملامح فرع الخرطوم

تأسس فرع جامعة القاهرة في الخرطوم عام 1956، لكنه توقف عن العمل عقب سياسات الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.

يضم الفرع كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، إلى جانب برامج دراسات عليا في مجالات التكنولوجيا والهندسة.

يتميز النظام التعليمي في فرع الخرطوم بأنه مطابق لنظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم، ويُعامل الطلاب السودانيون وطلاب دول حوض النيل معاملة الطلاب المصريين.



أهداف إعادة الافتتاح

أشارت الجامعة إلى أن الهدف من إعادة تشغيل الفرع هو تخريج كوادر سودانية مؤهلة لدعم التنمية في السودان، كما يهدف الفرع إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

شروط الالتحاق

تستقبل الجامعة طلاب دول حوض النيل على أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية.

وتتطلب عملية التقديم تقديم شهادة نجاح الثانوية، شهادة الميلاد، وإثبات الجنسية.