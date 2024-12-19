بدر موسى يقود بتروجيت لفوزه الأول على حساب طلائع الجيش

الفجر الرياضي
بتروجيت
بتروجيت

انتهت أحداث مباراة بتروجيت أمام نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق البترولي فوزه الأول بهدف دون رد بعد تعادلين وهزيمتين منذ صعوده بين كبار الدوري.

بدر موسى يهدي أول انتصار لبتروجيت

و سجل الهدف الوحيد اللاعب  بدر موسى في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ليكون هدف النقاط الثلاث الأولى

وبهذه النتيجة احتل بتروجيت المركز الحادي عشر  برصيد 5 نقاط بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

تشكيل طلائع الجيش

وجاء تشكيل طلائع الجيش في المباراة  كالتالي: "عمر رضوان، فتح الله، عمرو طارق، زولا، متعب، حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي، جودوين شيكا، يسري وحيد، كريم طارق".

تشكيل بتروجيت

بينما دخل بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من  
حراسة المرمى: عمر صلاح
- الدفاع: توفيق محمد  - أحمد بحبح - هادي رياض - محمود شديد.
- الوسط: أحمد رضا - رشاد المتولي - حامد حمدان.
الهجوم: بدر موسى - مصطفى الجمل - جابريل شيكودي.
 

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