السعودية تشارك في نسختي 2025 و2027 من كأس كونكاكاف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن المنتخب السعودي مشاركته في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقًا من النسخة القادمة التي تحتضنها أميركا وكندا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

المنتخب السعودي يشارك في كأس كونكاكاف

وانضم المنتخب السعودي إلى 8 منتخبات تأهلت رسميًا إلى منافسات الكأس الذهبية 2025 وهي منتخبات كندا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما وأميركا، فيما سيتحدد المتأهلون السبعة الآخرون بعد التصفيات المقرر إقامتها مارس المقبل، بينما تقام قرعة البطولة يوم 10 أبريل 2025.

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موعد مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين في كأس خليجي 26

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ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبًا في 11 مدينة أميركية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

 

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