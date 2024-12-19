بوتاس يعود إلى مرسيدس كسائق احتياطي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعود الفنلندي فالتيري بوتاس إلى فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لكنه سيكون هذه المرة سائقا احتياطيا للفريق، وذلك عقب رحيله عن كيك ساوبر.

بوتاس يعود إلى مرسيدس كسائق احتياطي

وتواجد بوتاس برفقة البريطاني لويس هاميلتون في قيادة سيارة مرسيدس ما بين عامي 2017 و2021، حيث فاز معه بجميع سباقاته العشرة التي توج بها على مدار مسيرته مع اللعبة، كما تواجد في مركز الانطلاق الأول خلال 20 سباقا، واحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى في 58 سباقا.

وساهم بوتاس "35 عامًا" في تتويج مرسيدس ببطولة العالم في فئة الصانعين، في جميع الأعوام الخمسة التي قضاها معه، وكان وصيفا خلف هاميلتون في الترتيب العام لفئة السائقين عامي 2019 و2020، وأمضى المواسم الثلاثة الأخيرة في فريق ساوبر، الذي أطلق عليه اسم ألفا روميو عامي 2022 و2023، لكنه لم يحقق نفس النجاح معه.

txt

بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

txt

عاجل.. جروس يطلب أول صفقة من الزمالك

ويتواجد بوتاس كسائق احتياطي في مرسيدس خلفا للألماني ميك شوماخر، الذي انتقل للتنافس مع فريق ألباين ببطولة العالم لسباقات التحمل.

ويخوض مرسيدس الموسم القادم تحت قيادة سائقيه الدائمين البريطاني جورج راسل، والإيطالي الصاعد أندريا كيمي أنتونيلي، الذي سيحل محل هاميلتون بعد انتقاله إلى فيراري.

وقال بوتاس في بيان للفريق اليوم الخميس: "أنا سعيد بالإجابة أخيرًا على السؤال الذي طرحته خلال الشهر الماضي. العودة إلى المنزل لعائلة مرسيدس كسائق ثالث لعام 2025 هي الخطوة التالية ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف "رغم التحديات التي واجهتها في السنوات القليلة الماضية، فأنا أعلم أنني ما زلت أملك الكثير لأقدمه لفورمولا-1".

من جانبه، صرح توتو فولف، مدير الفريق "إن تأثير فالتيري ومساهمته خلال السنوات الخمس التي قضاها معنا كسائق سباق كان هائلًا".

وأكد "كانت ملاحظاته الفنية ومدخلاته مهمة في مساعدتنا على تحقيق هذه النجاحات ودفع الفريق للأمام. ليس هذا فحسب، بل كان أيضا زميلا وعضوا رائعا في الفريق. لقد جعله حسه الفكاهي وطبيعته اللطيفة مفضلًا لدى الجميع.

مواد متعلقة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين

نادي الزمالك.. عاجل تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا دوري نايل

عاجل - "مصر تصنع الحاضر وتبني المستقبل".. روعة التصميم وجوهر الحضارة في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أندية الدوري السعودي تتنافس على راشفورد

عاجل - قرار جديد من "CIB" بشأن شحن المحافظ الإلكترونية

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ لنفض غبار خسارته الأولى والابتعاد بالصدارة

المرج يحشد أسلحته لمواجهة النصر للتصدير بالدوري