أكد فابيان هوتسلر، مدرب فريق برايتون، أنه قادر على التعامل مع ضغوط تراجع مستوى فريقه المستمر.

مدرب برايتون يؤكد قدرته على التعامل مع تراجع النتائج

وخسر برايتون 1 / 3 أمام ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليمتد سجل الفريق الخالي من الانتصارات إلى أربع مباريات متتالية وسط خيبة أمل متزايدة من جماهيره.

اعترف هوتسلر، الذي استمتع بفترة ناجحة مع فريق سانت باولي الألماني قبل أن يصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي، بأن الفترة المحبطة التي يمر بها برايتون حاليا هي بمثابة "تجربة جديدة" بالنسبة له.

وقال هوتسلر /31 عاما/ في مؤتمر صحفي قبل لقاء الفريق مع مضيفه ويستهام يونايتد، بعد غد السبت "أستطيع التعامل مع هذا الموقف، يمكنني التعامل مع هذا الموقف لأنني أحب تحمل المسؤولية وأعلم أيضا أنه جزء من الأمر أن أتحمل هذا الضغط وأن يتم الحكم على النتائج".

أضاف المدرب الألماني "علاوة على ذلك، يتمتع النادي ببنية مذهلة، لذا فإن الأشخاص المسؤولين مثل توني (بلوم، رئيس مجلس الإدارة)، وبول (باربر، الرئيس التنفيذي) وديفيد (وير، المدير التقني)، هم موجودون دائما، ويمنحونني دائما الشعور بأنهم يدعمونني، ويؤمنون بالنادي، والعمل الذي نقوم به".

أوضح مدرب برايتون في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لا يتعلق الأمر بالشكوى، بل بالعمل الجاد، وبمحاولة إيجاد الحلول، ومحاولة التواجد من أجل الفريق، ومحاولة القيادة بالقدوة من خلال أخلاقيات العمل".

وتابع "كان الأداء جيدا في المباريات الأخيرة، ولم يكن سيئا للغاية، والآن حان الوقت لاستعادة الزخم".

وكان برايتون تقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لفترة وجيزة بعد تعادله 1 / 1 مع ساوثهامبتون، صاحب المركز الأخير، نهاية الشهر الماضي، لكنه تراجع للمركز التاسع حاليا برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

أكد هوتسلر في نهاية حديثه "إنها تجربة جديدة بكل تأكيد. لقد حققت الكثير من النجاحات الرائعة حتى الآن في مسيرتي المهنية، ولكنني كنت أعلم أن هذه المرحلة ستأتي، والآن حان الوقت لأتعلم الكثير".