الدفاع المدني يحذر من سقوط أمطار خفيفة على الرياض غدًا

السعودية
بوابة الفجر

تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة بمشيئة الله تعالى على منطقة الرياض يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024م.

 وتشمل التوقعات العاصمة الرياض وعددًا من المحافظات الأخرى، وهي: عفيف، الدوادمي، القويعية، شقراء، الغاط، الزلفي، المجمعة، رماح، الرين، ثادق، حريملاء، الدرعية، ضرما، المزاحمية، والدلم.

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل وتجنب الأماكن المنخفضة ومجاري السيول، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عنه لضمان السلامة العامة.

وختم الدفاع المدني بيانه بالدعاء أن يجعلها الله أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد، مؤكدًا أن تعاون الجميع هو السبيل لتحقيق السلامة، التي تبقى الغاية الأسمى.

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