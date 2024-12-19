محافظات مصر تعلن تفاصيل جداول امتحانات الترم الأول 2025..أعلنت عدد من المحافظات المصرية الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 ومن المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

جداول امتحانات نهايه الفصل الدراسي الأول

إليك أبرز التفاصيل عن جداول امتحانات نهايه الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات

وفيما يلي نعرض لكم أبرز التفاصيل عن الجداول الزمنية لهذه الامتحانات في عدة محافظات منها:

محافظة الدقهلية:اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جدول الامتحانات لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية وتبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025 كما تمتد المرحلة الابتدائية من 11 حتى 16 يناير، بينما تُجرى امتحانات المرحلة الإعدادية بين 18 و23 يناير و وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان جاهزية اللجان. محافظة الإسكندرية:أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عن جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، حيث تبدأ من 11 يناير وتنتهي في 23 يناير كما تُخصص الأيام من 2 إلى 9 يناير لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير وتُستأنف الدراسة في 8 فبراير 2025. محافظة الشرقية:كشف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تمتد امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية من 11 إلى 23 يناير، حسب المرحلة وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية من 16 إلى 23 يناير مع تخصيص نفس الفترة لطلاب التعليم المهني وذوي الاحتياجات الخاصة. محافظة المنوفية:تم اعتماد جدول الامتحانات من 11 إلى 23 يناير، مع تحديد أيام 2، 4، 5، و9 يناير للمواد غير المضافة للمجموع، على غرار محافظة الإسكندرية. محافظة سوهاج:أعلنت مديرية التربية والتعليم التزامها بالمواعيد المحددة من الوزارة، مع بدء امتحانات جميع الصفوف في 11 يناير. قنا:اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، جدول الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التي تبدأ امتحانات للمرحلتين الأولى والثانية الثانوية في 4 يناير وتنتهي في 16 يناير بينما تبدأ الشهادة الإعدادية في 18 يناير وتنتهي في 23 يناير. محافظة القليوبية:أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التزامها بقرارات الوزارة مع الحرص على عدم عقد امتحانات خلال أعياد المسيحيين.

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أبرز استعدادات المحافظات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

تأتي هذه الاستعدادات في إطار الحرص على تنظيم سير الامتحانات بشكل منضبط وآمن في جميع المحافظات المصرية وتأكيد وزارة التربية والتعليم على عدم عقد امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحين.