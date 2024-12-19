مدريدي أم برشلوني؟.. سبورت تكشف انتماء رئيس الاتحاد الإسباني الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فجرت صحفية sport الكتالونية مفاجأة ضخمة ومدوية تخص جماهير برشلونة وريال مدريد ومتابعي ومشاهدي الدوري الإسباني الممتاز.

استطاع فريق ريال مدريد تحقيق الانتصار على باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية بنتيجة ثلاث اهداف دون رد، واقيمت البطولة في الدوحة

تعثر برشلونة في الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز امام ليجانيس بنتيجة هدف واحد دون رد، ليفقد نقطتين في سباق صراع الدوري.

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لوزان رئيس الاتحاد الإسباني يعترف بمدريديته وَيُعلن أنهُ مُعجب بـ فلورنتينو بيريز.

‏ كشف رافائيل لوزان، نقلا عن صحيفة “سبورت”، في زلة لسان، خلال مُقابلة أنهُ من مُشجعي ريال مدريد

يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد اما ريال مدريد سيواجه إشبيلية في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.
 

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