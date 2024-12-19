أكد نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، أن لاعب خط الوسط نيكولو باريلا تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه 6 / صفر على مضيفه لاتسيو ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إنتر يؤكد إصابة نيكولو باريلا في الفخذ

وتم استبدال الدولي الإيطالي في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، عقب تسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وسيغيب باريلا /27 عاما/، عن مباراة إنتر مع أودينيزي بدور الـ16 لكأس إيطاليا، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم.

وذكر إنتر في بيان اليوم "خضع نيكولو باريلا لفحص بالرنين المغناطيسي صباح اليوم في معهد هيومانيتاس الطبي في روزانو".

أضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أظهرت الفحوصات وجود شد خفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيمن، وسيتم تقييم حالته بشكل يومي".

ويحتل إنتر (حامل اللقب) المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط خلف أتالانتا (المتصدر) ولكن لديه مباراة مؤجلة.

ويعود فريق سيموني إنزاجي لمنافسات الدوري يوم الاثنين القادم، عندما يلتقي مع ضيفه كومو على ملعب (جوتسيبي مياتزا