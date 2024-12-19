مصر للطيران تعلن عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر

أخبار مصر
بوابة الفجر

تعلن مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، وقد تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس 19 ديسمبر وذلك في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة.

 


وبمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد تقدم مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت.

 


يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

مصر للطيران
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