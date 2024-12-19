تعرف على موعد بداية امتحانات نصف العام بمحافظة الوادي الجديد للمرحلة الثانوية

اعتماد جدول امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الثانوية بالوادي الجديد.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025لطلاب المرحلة الثانوية.

تعرف على موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية بالوادي الجديد

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

كما تم وضع الجدول بحيث يشمل مختلف التخصصات الأدبية والعلمية ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المواد وتوفير الوقت الكافي للمراجعة بين الامتحانات.

امتحانات

إليك تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالوادي الجديد

السبت 11 يناير: مادة التاريخ.

الأحد 12 يناير: مادة اللغة العربية.

الاثنين 13 يناير: مادة اللغة. الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 14 يناير مادة العلوم المتكاملة.

الأربعاء 15 يناير: مادة الرياضيات.

الخميس 16 يناير: مادة الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة الوادي الجديد

امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول (شعبة علمي):

السبت 11 يناير: مادتا الرياضيات التطبيقية والكيمياء.

الأحد 12 يناير: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 13 يناير: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: مادة الأحياء

الأربعاء 15 يناير: مادة الرياضيات البحتة

الخميس 16 يناير: مادة الفيزياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (شعبة أدبي) محافظة الوادي الجديد

السبت 11 يناير: مادة الرياضيات.

الأحد 12 يناير: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 13 يناير: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: مادة التاريخ.

الأربعاء 15 يناير: مادة علم النفس.

الخميس 16 يناير: مادة الجغرافيا

تعرف على الاستعدادات التنظيمية للامتحانات في محافظة الوادي الجديد

أكدت مديرية التربية والتعليم أن كافة الاستعدادات جارية لضمان سير الامتحانات بسلاسة مع الالتزام الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل اللجان.

كما شددت على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب تضمن الهدوء والتركيز لكي يتم أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات.

كما يأتي هذا الجدول في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب مع الحرص على منحهم الوقت اللازم للاستعداد لجميع المواد الدراسية لكي يقوم الطلاب بأخذ الوقت الكافي بين كل مادة.