صحة الدقهلية: جمع 1600 من عينات اليقظة الوبائية من خلال وحدات الملاريا

محافظات
جانب من الجهود
جانب من الجهود

 

كشف الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من  جمع عينات اليقظة الوبائية من خلال وحدات الملاريا بالإدارات الصحية بالتابعة مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في الحفاظ على مصر خالية من الملاريا.

وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها إدارة الملاريا  لمنع إعادة توطن المرض   تحت غشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى   من خلال مراجعة ملفات الحالات، وكذلك المعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة وبروتوكولات العلاج المطبقة.

بدوره صرح الدكتور محمد صلاح الدين مدير إدارة الملاريا بأن تم جمع 1600 من عينات اليقظة الوبائية تم من خلال 16 وحدة ملاريا بالإدارات الصحية وذلك بهدف للاطمئنان علي صحة المواطن والتأكيد علي خلو مصر من مرض الملاريا

الاجراءات الوقائية والاحترازية الإدارات الصحية استراتيجية استراتيجية الوزارة الإجراءات الوقائية الحفاظ على مصر الانظمة المساعدة الاحترازية انظمة المساعدة بروتوكولات العلاج بروتوكول الوقائي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

الدقهلية تستعد لاستقبال وزير الأوقاف غدا لافنتاح مسجد

اجتماع بصحة الدقهلية لمناقشة مؤشرات الأداء بالمستشفيات خلال 3 أشهر

يوم علمي للتدريب على كيفية التعامل مع حالات السموم المختلفة بالدقهلية

وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمجلس الأمناء بالإدارات التعليمية

أسعار السمك اليوم الخميس 19-12-2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الخميس 19-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الخميس 19-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الخميس 19-12-2024 في الدقهلية

الأكثر قراءة

ليفربول يضحي بنجمه مقابل بقاء صلاح

عاجل - رئيس وزراء باكستان: ندين التوغل الإسرائيلي في "الشرق الأوسط"

عاجل - ظاهرة خطيرة تضرب 4 مدن مصرية.. وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

عاجل - القصة الكاملة لـ العلاج المناعي للسرطان واللقاح الجديد.. ما علاقته بالفئران؟

بمشاركة الزمالك.. قرعة البطولة العربية لكرة الطائرة

تعرف على موعد بداية امتحانات نصف العام بمحافظة الوادي الجديد للمرحلة الثانوية

أول رد رسمي من والد عمر كمال بعد إصابة اللاعب وأنباء مشاجرته مع إمام عاشور