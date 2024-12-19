ليفربول يضحي بنجمه مقابل بقاء صلاح

الفجر الرياضي
صلاح
صلاح

يعتقد دارين بينت مهاجم سندرلاند ومنتخب إنجلترا، أن الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك سيبقيان ضمن صفوف ليفربول، بينما سيرحل زميلهما ترينت ألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أن النادي الإنجليزي أخطأ بالوصول إلى هذه الفترة دون التوصل لاتفاق على تجديد العقود.

وتنتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ولم يتوصل النادي لاتفاق مع أي منهم للتجديد حتى الآن.

صلاح مستمر مع ليفربول وأرنولد سيرحل

وقال بينت في تصريحاته لموقع "توك سبورت": من المدهش أن ليفربول سمح للثلاثي بالوصول إلى هذه النقطة، أعتقد أن الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام حقًا بحلول يناير، لا أعتقد أن الثلاثة سيبقون، أعتقد أن أحدهم سيرحل بالتأكيد.

وأضاف: الآن إذا سألتني عن اللاعب الذي أعتقد أنه سيغادر على الأرجح، فسيكون ترينت، أعتقد أنه سيوقع على الأرجح مع ريال مدريد، لكن أعتقد أن صلاح وفان ديك سيبقيان.

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وزاد بينت: إذا كان عليّ تحديد لاعب واحد لأقول له "يجب أن تبقى"، بالنسبة لي سيكون فيرجيل. لا يمكنك استبدال أي منهم.

وصرح صلاح علنًا أنه لم يتلق عرضًا لتجديد عقده مع ليفربول، كما كشف أنه لا يزال "لا يعرف ماذا سيحدث" فيما يتعلق بمستقبله.

 

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