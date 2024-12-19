عاجل - ظاهرة خطيرة تضرب 4 مدن مصرية.. وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، سكان 4 مدن من استمرار تكاثر السحب الرعدية، التي يصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات الليل، وذلك بسبب تأثير منخفض جوي متمركز.

أمطار رعدية على 4 مدن

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ السحب الرعدية تستمر في التكاثر والتشكل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والتي تشمل مدن: «مرسى مطروح - سيدى عبد الرحمن - الإسكندرية - كفر الشيخ»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت الهيئة حذرت في بيان سابق لها، سكان 15 محافظة، من احتمال سقوط أمطار متفاوة الشدة، تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى غزيرة أحيانًا، ما يؤدي إلى تشكل السيول على بعض المدن.

منخفض جوي مؤثر

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، سبب تلك الحالة الجوية غير المستقرة، مشيرة إلى أنّ البلاد تتعرض لتشكل منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

ويؤدي هذا المنخفض إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، قد يصحبها نشاط رياح على بعض المدن والمحافظات، مع زيادة عدد المدن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، كما تنخض درجات الحرارة بشكل كبير وخاصة على محافظات شمال الصعيد التي تصل الصغرى فيها إلى 5 درجات مئوية.